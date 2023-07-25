Семак об уходе Малкома: «Подпишем игрока, если поймем, что он усилит нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, как в клубе справятся с уходом Малкома.

— Как вы планируете восполнять потерю Малкома? Ищет ли клуб альтернативу ему на трансферном рынке, или можно обойтись собственными внутренними резервами?

— Посмотрим. Что касается работы на трансферном рынке, она ведется непрерывно. Есть кандидаты, которые гипотетически могут усилить ту или иную позицию. Работа практически всегда ведется беспрерывно. Естественно, трансферное окно здесь более активно, больше надо просматривать. Если мы поймем, что есть игрок, который усилит ту или иную позицию, мы возьмем этого игрока. На сегодняшний день отталкиваемся от того состава, который есть. Что будет дальше — посмотрим.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.