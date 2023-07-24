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Сегодня, 15:24

Глебов прокомментировал возможный интерес «Спартака»

Виктория Кравченко
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Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Спартак».

«Я на это спокойно реагирую и не читаю. Не скажу, что неинтересно, но не забиваю голову. Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так — это просто болтовня», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Ранее агент Глебова сообщал «СЭ», что у игрока был дискомфорт в передней мышце бедра.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-esli-budet-predlozhenie-ot-spartaka-togda-podumaem-a-poka-e-to-prosto-boltovnya/
Данил Глебов
ФК Спартак (Москва)
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