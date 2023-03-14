Глушаков обратился к Промесу, назвавшему его учителем в банном деле

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к нападающему «Спартака» Квинси Промесу, опубликовав видео в своем Telegram-канале. Ранее форвард рассказал, что любит русскую баню, а Глушаков был его учителем в этом деле.

«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось мое парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский. Вижу, что ты становишься русским все больше и больше, все больше любишь баню. Ты стал еще больше забивать, брат. Давай, продолжай, парься. Еще как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», — сказал Глушаков.

Футболисты вместе играли в «Спартаке» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых игроки стали чемпионами России (2016/17) и обладателями Суперкубка страны (2017).

Денис Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале. Он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.