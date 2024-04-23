Глушаков рассказал, как Каррера не смог провести теорию перед матчем «Спартака»: «Вроде главный тренер, а двух слов не мог связать»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как экс-главный тренер команды Массимо Каррера не смог подготовить красно-белых к одному из матчей.

«Пилипчук заболел перед какой-то игрой, была теория. Доска, макет, мы готовимся к сопернику. Всегда Пилипчук разбирал соперника, говорил, как мы будем взаимодействовать и играть. Пилипчук заболел, Каррера встал и начал объяснять, а он объяснить ничего не может.

Все вообще поплыли, не могли понять, что происходит. Вроде он главный тренер, а он двух слов не мог связать, объяснить, как мы будем действовать. Мы зашли в раздевалку и говорим: «Что это было? Он вообще понимает в футболе?» – сказал Глушаков в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. После ухода из московского клуба 37-летний полузащитник играл за «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и костромской «Спартак». В феврале этого года он подписал контракт с армянским «Урарту».