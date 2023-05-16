Гогниев заявил, что ему неприятно смотреть на оборонительный футбол в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» назвал одну из проблем российского футбола.

«Вообще, сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки. Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», — сказал Гогниев «СЭ».