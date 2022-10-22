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Сегодня, 00:39

Голкипер «Динамо» Лещук рассказал о разговоре внутри команды после неудачной серии

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в интервью «Известиям» рассказал, что на этой неделе внутри команды состоялся разговор по поводу неудачной серии. Бело-голубые не выигрывали с 13 сентября в течение месяца.

— После неудачной серии внутри «Динамо» были какие-то жесткие разговоры на эту тему?

— Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошел. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться...

— Это было в присутствии тренерского штаба?

— Да, с тренерским штабом. Все друг друга поняли, в позитивном ключе поговорили. Хорошо, что тренерский штаб тоже готов разговаривать спокойно и прислушиваться к игрокам. В свою очередь, мы должны делать все, чтобы тренера не подводить. Потому что хорошо, когда тренер слышит игроков и пытается нас понять.

— Вы инициировали этот разговор?

— Я вообще не участвовал в нем. Сидел, молчал.

Источник: https://iz.ru/1413947/aleksei-fomin/vratari-pri-jokanoviche-stali-bolee-raskreposhchennymi
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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