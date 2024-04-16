Михаил Кержаков: «Спартак» — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о принципиальности противостояния со «Спартаком».

«Почему «Спартак» принципиальный соперник для «Зенита»? Думаю, эта команда — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита». Сужу по личному опыту, я много где играл. Наверное, это связано с тем, что «Спартак» по разным поводам часто на слуху, вокруг него и в прессе всегда большой ажиотаж», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.