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Сегодня, 20:13

Михаил Кержаков: «Спартак» — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита»

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о принципиальности противостояния со «Спартаком».

«Почему «Спартак» принципиальный соперник для «Зенита»? Думаю, эта команда — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита». Сужу по личному опыту, я много где играл. Наверное, это связано с тем, что «Спартак» по разным поводам часто на слуху, вокруг него и в прессе всегда большой ажиотаж», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

17 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком» в рамках второго матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 19.30 мск. Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

В текущем сезоне 37-летний Кержаков провел 18 матчей, в которых пропустил 14 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Михаил Кержаков
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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