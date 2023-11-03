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Сегодня, 15:15

Гонсалес рассказал, что готов участвовать в матче легенд ЦСКА против «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес сообщил о готовности принять участие в матче легенд ЦСКА против «Локомотива». Встреча запланирована на 19 ноября.

«Со мной связались организаторы матча легенд неделю назад. Я дал согласие, постараюсь приехать в Москву. Сейчас занимаюсь сбором нужных документов. В России не был очень давно, сильно соскучился по старым друзьям», — цитирует Гонсалеса Metaratings.ru.

Хавбек выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. На его счету десять голов и 13 результативных передач в 67 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gonsales-ya-soglasilsya-na-uchastie-v-matche-legend-cska-zanimayus-sborom-nuzhnykh-dokumentov-301686/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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