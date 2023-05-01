Гордеев назвал ЦСКА главным претендентом на серебро в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Гордеев оценил шансы ЦСКА на второе место в текущем сезоне чемпионата России.

«Они достаточно высокие. Федотову удалось в простой организации выжимать из команды максимум. Но еще будут матчи с конкурентами, в которых обычно все и решается. Мне кажется, что армейцы более стабильны. Они смотрятся более цельными и по сравнению с «Ростовом», и по сравнению со «Спартаком». Для меня это главный претендент на второе место в таблице», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гордеева.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50). Третьим идет «Спартак» (49), четвертым — ЦСКА (48).