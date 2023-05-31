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Сегодня, 13:41

Горшков не считает Чистякова выдающимся футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный переход Дмитрия Чистякова в «Локомотив».

«Чистяков играет в ведущем клубе, который является безоговорочным лидером. У «Локомотива» сейчас некое становление. Все зависит от того, хочет ли сам Чистяков перейти в «Локомотив». Дмитрий — добротный, но не выдающийся футболист», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает 29-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-vse-zavisit-ot-chistyakova-hochet-li-on-sam-perejti-v-lokomotiv-no-dmitrij-ne-vy-dayushhijsya-futbolist/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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