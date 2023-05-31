Горшков не считает Чистякова выдающимся футболистом

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможный переход Дмитрия Чистякова в «Локомотив».

«Чистяков играет в ведущем клубе, который является безоговорочным лидером. У «Локомотива» сейчас некое становление. Все зависит от того, хочет ли сам Чистяков перейти в «Локомотив». Дмитрий — добротный, но не выдающийся футболист», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает 29-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.