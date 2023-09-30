Гойкович назвал победу «Оренбурга» над «Зенитом» исторической

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1).

«Это историческая победа, мы никогда раньше не обыгрывали «Зенит. Но мы верили, что можем победить. Чемпионат России очень непонятный, любой может выиграть у любого. Мы победили «Локомотив», затем проиграли «Пари НН», а «Локо» увез три очка из Санкт-Петербурга. Я чувствовал перед игрой, что мы можем победить. Если «Локомотив» это сделал, то почему мы не можем? Но если ты хочешь выиграть у «Зенита», тебе нужно сделать большой шаг. Мы использовали свои моменты, они — нет. Это судьба, так, видимо, должно было случиться», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

После 10 матчей «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Оренбург» — 11-й (11 очков).