Гойкович — о ситуации в «Оренбурге»: «У меня нет никакого конфликта, просто хочу сменить команду»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал свою ситуацию в команде.

Ранее агент 28-летнего боснийца заявил, что футболист не попадает в стартовый состав, поскольку не хочет продлевать контракт с клубом. Его соглашение истекает летом.

«У меня никакого конфликта в «Оренбурге» нет, со всеми нормальные отношения. Просто хочу сменить команду — уже четыре года нахожусь в «Оренбурге», хочется попробовать что-то новое, бросить себе новый вызов. Нет такого, что я хочу уехать из России или что мне здесь не нравится. Это не так», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей во всех турнирах.