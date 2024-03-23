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23 марта, 19:07

Гойкович заявил, что будет бороться за минуты в «Оренбурге»

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о своем игровом времени.

«Таково решение тренера. В Кубке я получил свой шанс, но меня сняли с игры из-за желтой карточки. Я не знаю, что произойдет дальше, но буду бороться за свои минуты, за команду. Сделаю все возможное, чтобы «Оренбург» остался в Премьер-Лиге. Сейчас я думаю только про сохранение прописки. Я почти 4 года в команде и очень надеюсь, что «Оренбург» не вылетит. А буду я играть или нет — все может поменяться через неделю», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гойкович провел за «Оренбург» 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermakt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-budu-borot-sya-za-minuty-v-orenburge/
ФК Оренбург
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