Гойкович заявил, что будет бороться за минуты в «Оренбурге»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о своем игровом времени.

«Таково решение тренера. В Кубке я получил свой шанс, но меня сняли с игры из-за желтой карточки. Я не знаю, что произойдет дальше, но буду бороться за свои минуты, за команду. Сделаю все возможное, чтобы «Оренбург» остался в Премьер-Лиге. Сейчас я думаю только про сохранение прописки. Я почти 4 года в команде и очень надеюсь, что «Оренбург» не вылетит. А буду я играть или нет — все может поменяться через неделю», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».