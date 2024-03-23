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23 марта, 19:00

«Црвена Звезда» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» 23 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче в субботу, 23 марта. Игра пройдет в Белграде на поле стадиона «Райко Митич». Начало — в 21:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Црвена Звезда» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция противостояния пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и в сервисе VK Video.

Встреча начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в московском «Крокус Сити Холле». Команды проведут матч в траурных повязках.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. «Црвена Звезда» лидирует в чемпионате Сербии. Команда из Белграда имеет в своем активе 65 очков после 26 матчей.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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