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Сегодня, 22:39

Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что считает лучшим игроком первой части чемпионата России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Кто лучший игрок первой части сезона? Наверное, Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идет на первом месте. Готов ли он к переходу в другой чемпионат? Я думаю, что Эдуард уже готов», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-spertsyan-luchshij-igrok-pervoj-chasti-sezona-rpl/
Владимир Гранат
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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