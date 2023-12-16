Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ

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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что считает лучшим игроком первой части чемпионата России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Кто лучший игрок первой части сезона? Наверное, Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идет на первом месте. Готов ли он к переходу в другой чемпионат? Я думаю, что Эдуард уже готов», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.