Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что считает лучшим игроком первой части чемпионата России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Кто лучший игрок первой части сезона? Наверное, Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идет на первом месте. Готов ли он к переходу в другой чемпионат? Я думаю, что Эдуард уже готов», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.