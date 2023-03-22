Гранат: «Из-за погодных условий и больших перерывов стоит перейти на систему «весна-осень»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат объяснил, почему поддерживает переход российского футбола на систему «весна-осень».

«Поддерживаю обратный переход на систему «весна-осень». Лучше играть круглый год, чем делить на два года сезон. К тому же у нас будет лето, а там мы спокойно сможем играть. Если нас вернуть в еврокубки, мы будем уже осенью готовы к стадиям ЛЧ и ЛГ. Для первой лиги это будет шаг вперед. Большой перерыв у ребят во второй лиге. Начинают в апреле, заканчивают в ноябре, и пять месяцев они без футбола. Из-за погодных условий и больших перерывов стоит перейти на другую систему», — приводит Sport24 слова Граната.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.