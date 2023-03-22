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Сегодня, 17:58

«Все на Никольскую!»: реакция «Торпедо» на присуждение победы в матче с «Пари НН»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «Торпедо» отреагировала на решение КДК РФС по присуждению технического поражения «Пари НН» (3:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Поражение нижегородской команде было присуждено из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России.

«У нас +3! КДК рассмотрел наше заявление по поводу несоблюдения регламента со стороны «Пари НН» и присудил нижегородской команде техническое поражение. Все на Никольскую!» — написано в сообщении команды.

Эта победа стала для московского клуба первой в РПЛ с сентября 2022 года.

Таким образом, у «Торпедо» 11 очков за 20 матчей, команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/3235
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