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Сегодня, 04:12

Гранат — о переходе на систему «весна-осень»: «Не думаю, что кардинально что-то изменится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат не считает, что что-то кардинально изменится, если в российском футболе вернутся на схему проведения соревнований по системе «весна-осень».

«Я не думаю, что кардинально что-то изменится, потому что мы никак не можем на погоду повлиять. Я имею в виду кардинальное изменение по погодным условиям. А то, что будет удобнее всем лигам, конечно. Лучше летом играть.

Кому был выгоден больше всего переход на «осень-весну»? Наверное, всему чемпионату, потому что, насколько я читал и слышал, что под еврокубки все это делалось. Сейчас у нас еврокубков нет. С «весной-осенью» мы как раз брали еврокубки. Наверное, это общее решение всех клубов и самой лиги», — цитирует Metaratings.ru Граната.

С 1992 по 2010 годы чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-ne-dumayu-chto-ot-perekhoda-na-vesnu-osen-chto-to-kardinalno-izmenitsya-312661/
Владимир Гранат
Футбол
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