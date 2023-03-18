Гранат считает, что в матче «Урал» — «Динамо» нет фаворита

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.

«Обе команды находятся в хорошем состоянии: как в физическом, так и в эмоциональном. Матч будет очень интересным. Как мне кажется, фаворита нет. Но «Динамо» может быть им по именам в составе. Команда всё ближе и ближе подбирается к своей прошлогодней игре. С другой стороны, у «Урала» просто фантастическая серия без поражений», — приводит слова Граната «Чемпионат».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблицеРПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. «Урал» — десятый (25 очков).