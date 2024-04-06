Президент «Урала»: «Бьемся с «Сочи» за выживание. Нас судит Кукуян — арбитр из Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему матч 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2) доверили судить Павлу Кукуяну.

— Вы когда-то просили не назначать Бобровского на матчи «Урала».

— Ну просил. А что толку-то?! Его опять назначили. Теперь ВАР! Проси, не проси... А Кукуян?

— Что Кукуян?

— Мы же боремся с «Сочи» за выживание. Так? И к нам присылают судью из Сочи... Я не понимаю решений наших судейских властей. Не понимаю! Почему к нам присылают Бобровского и Кукуяна? Пусть объяснят! Кукуян нас судит через тур... Что он сегодня натворил? Я ведь ничего сделать не могу! Что мне остается? Или закончить с футболом, или продолжить работать... Не знаю... Играли-то мы сегодня неплохо. Да, не вошли в матч, начало осталось за гостями. Но ведь сравняли. Перехватили инициативу. Я же видел, с каким настроем выходили парни на второй тайм. Как у них глаза горели! А тут Кукуян...

«Урал» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на 16-й строчке с 14 баллами.