Гришин считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом году

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин порассуждал об игре красно-синих и объяснил, почему главный тренер Владимир Федотов грамотно руководит командой.

«ЦСКА играет стабильно. В том году команда показала, что может бороться за чемпионство с «Зенитом», выиграв Кубок и заняв второе место в РПЛ. В этом сезоне подвела серия из ничьих, из-за этого очков не хватает. Есть проблема — травма Дивеева, плюс выпадали Роша и Мойзес. ЦСКА справился и показывает неплохой футбол. Все думали, что «армейцы» обыграют «Пари НН» более уверенно. Всегда с такой командой тяжело отыгрываться, нижегородцы действуют от обороны. Армейцы уже на третьей строчке. До «Зенита» и «Краснодара» немного, вся борьба еще впереди. Зимой у всех будут новые приобретения. До зимы нужно спокойно играть и не отпускать конкурентов, чтобы весной можно было бы навязать борьбу за чемпионство», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Армейцы идут третьими в чемпионате России, записав на свой счет 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

В следующем туре москвичи встретятся с «Факелом». Игра пройдет 11 ноября в 14.00.