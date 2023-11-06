Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:25

Лещенко раскритиковал оборону «Динамо» в матче с «Сочи»: «Тяжело играть без защиты»

Telegram Дзен

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью между бело-голубыми и «Сочи» (3:3) в матче 14-го тура РПЛ.

«В защите играли ужасно, потому что Маричаля и Бальбуэны не было, и Паршивлюк играл центрального защитника. Конечно, тяжело играть без обороны. В нападении тоже надо было забивать. Тюкавин и Смолов выходили практически один на один. Игра была открытая. «Сочи» вообще не играет в открытый футбол, а у «Динамо» прессинг не получился. Они обычно контролируют мяч. Был интересный матч по зрелищности. Это все на благо зрителям. Много голов было забито. Присутствовал здоровый спортивный конфликт», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Лев Лещенко
0
Читайте также
Медведева рассказала, из чего складывается ее доход
Бой Павлович — Аспиналл станет соглавным событием турнира UFC 295 в Нью-Йорке
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Безбородов проявил последовательность: в июле в Грозном удалил Семенова, сейчас — Марсело. Но разве он прав?
Лосев предположил, почему Безбородов назначил пенальти в ворота «Динамо»: «Или плохое зрение, или злой умысел»
«Оренбург» пошутил над словами Карпина на послематчевой пресс-конференции
Скандальный пенальти, два удаления, шесть голов в Сочи! «Динамо» упустило победу, ведя 3:1
«Сочи» — «Динамо»: видео голов матча
«Краснодар» сохраняет лидерство, ЦСКА вышел на третье место: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Локомотив»

Гришин считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом году