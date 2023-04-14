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Сегодня, 21:19

Гришин считает, что Промес больше не забьет в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-синими и «Уралом».

«ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждет боевая встреча, хотя у «армейцев» лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придется тяжело. Если ЦСКА займет третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас «армейцы» борются за второе место и за Кубок России — команде это по силам. Чалов может занять первое место в бомбардирской гонке? Многое будет зависеть от конкурентов. У «Спартака» сейчас есть небольшие проблемы. Думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать, а с Малкомом ничего непонятно. Наверное, свой тройку голов бразилец еще забьет, так что Чалову в любом случае есть куда стремиться», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085777_grishin_dumayu_promes_v_etom_sezone_uje_ne_budet_zabivat
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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