Гришин считает, что Промес больше не забьет в нынешнем сезоне

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-синими и «Уралом».

«ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждет боевая встреча, хотя у «армейцев» лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придется тяжело. Если ЦСКА займет третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас «армейцы» борются за второе место и за Кубок России — команде это по силам. Чалов может занять первое место в бомбардирской гонке? Многое будет зависеть от конкурентов. У «Спартака» сейчас есть небольшие проблемы. Думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать, а с Малкомом ничего непонятно. Наверное, свой тройку голов бразилец еще забьет, так что Чалову в любом случае есть куда стремиться», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.