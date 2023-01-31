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Сегодня, 12:39

Александр Гришин: «Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе нападающего армейцев Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды.

«Гайч мало играл, его уход из клуба — не потеря для ЦСКА. У «армейцев» первый форвард —Чалов. Если с ним будет все нормально, и он будет играть по 90 минут, то нападающий в ЦСКА есть. Также в команде есть Заболотный. Отдали Яковлева в «НН», но матчей в РПЛ осталось не так много. Будем надеяться, что с Чаловым ничего не случится.

Гайч мало выходил на поле за ЦСКА, вместо него постоянно играли либо Чалов, либо Заболотный. И мы не можем сказать, какой уровень сейчас у Адольфо. Правильно ли Гайч сделал, что ушел из армейского клуба? Это вопрос уже не ко мне», — цитирует Гришина Metaratings.ru.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-gaich-malo-igral-ego-ukhod-iz-kluba-ne-poterya-dlya-cska-224121/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 3.5

21%

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Ф2(-1.5)

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1.85
Адольфо Гайч
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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