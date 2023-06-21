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Сегодня, 16:25

Гришин заявил, что ЦСКА пригодился бы форвард «Зенита» Малком

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин признался, что хотел бы видеть форварда «Зенита» Малкома в московской команде.

«ЦСКА нуждается в усилении на позиции креативного нападающего и опорного полузащитника оборонительного плана. Какого футболиста из РПЛ я хотел бы видеть в ЦСКА? ЦСКА занял второе место, значит, футболисты сильнее, чем в других командах. Мое мнение, что брать надо тех, кто сильнее имеющихся. Я в РПЛ таких не вижу. Думаю, надо ориентироваться на иностранцев, потому что российский рынок небольшой. Конечно, если будет такой игрок как Малком, то он пригодится ЦСКА, но таких игроков нет, да и стоит он много», — цитирует Гришина Legalbet.

В прошедшем сезоне 26-летний Малком провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами. Он был признал лучшим игроком и нападающим по итогам чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: https://legalbet.ru/news/grishin-zayavil-chto-tcska-nuzhen-takoj-futbolist-kak/
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