Грушевский: «Карпину только ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей»

Сегодня, 14:30
Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский раскритиковал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Карпин на бровке ведет себя как... Сложно подобрать слова даже — пусть будет по-хамски, ему только, грубо говоря, ножа в руках не хватает, чтобы еще сильнее давить на судей. Недавно дисквалифицировали Абаскаля, Федотова, Гончаренко... А Карпин — ангел что ли? Почему закрывают глаза на поведение Карпина? В матче с «Оренбургом», например, игроки «Ростова» после падений Комличенко начинали орать на весь стадион — тут же начинал орать и Карпин трехэтажным матом. А почему они так делают? Потому что это работает. Да, в игре с «Оренбургом» пенальти «Ростову» не дали, но ведь давали ранее и, вероятно, дадут и после. И при этом Карпин позволяет себе по-хамски наезжать на судей. Когда он не на взводе, то он очень остроумный и обаятельный человек, но вот именно тренер «Ростова» Карпин вызывает у меня отторжение. У Валерия Георгиевича есть «секта свидетелей Карпина» — некий фан-клуб и мне «прилетит» от них после этих слов, но я говорю то, что вижу своими глазами», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.
На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 22 тура. В текущем сезоне в пользу подопечных Карпина было назначено 14 пенальти, 11 из которых были реализованы.