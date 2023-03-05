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Губерниев: «Хет-трик Дзюбы — это достижение для Нагорных, «Локомотив» расцветает»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Хет-трик Дзюбы — это большое достижение для него, но еще больше — для Юрия Нагорных. Я вообще в восторге от шагов руководства «Локомотива», которые поверили в Артема, дали ему шанс. Мне очень нравится то, что сейчас происходит с командой.

Играл ли он против Карпина? Это красивая история, но давайте не будем забывать, что это только первый матч. Сейчас Дзюбе нужно засучить рукава — парень он рукастый — и продолжать забивать. Я уверен, что «Локомотив» не просто останется в РПЛ, а расцветет", — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для форварда первыми за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-het-trik-dzyuby-e-to-dostizhenie-dlya-nagorny-h-lokomotiv-rastsvetaet/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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