Губерниев назвал Дзюбу главным «селебрити» нашего футбола

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал футболистов, которых пригласил бы принять участие в шоу «Вызов» на телеканале ТНТ, ведущим которого он является.

«Ваня Обляков из ЦСКА произвел на меня отличное впечатление на программе «Громко», поэтому хотелось бы позвать его на шоу «Вызов». Он сойдет за умника — молодой и воспитанный парень, который нашел бы общий язык с юными учеными в этой программе. Что касается селебрити, то, безусловно, Артем Дзюба — он без всякого сомнения главная «селеба» нашего футбола. Если брать третьего российского футболиста, но из тех, кто уже закончил, то прекрасным участником «Вызова» стал бы Володька Быстров. По нему просто «Вызов» плачет!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее комментатор назвал футболиста, из которого мог бы получиться хороший биатлонист.