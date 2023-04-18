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18 апреля, 23:21

Губерниев: «Если Широкова еще и в РПЛ позовут, это будет самое большое позорище»

Мария Гусева
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание экс-полузащитника сборной России Романа Широкова поработать в РПЛ.

В настоящее время Широков занимает пост генерального директора «Сатурна», который выступает во второй лиге.

«Широков может работать в РПЛ омбудсменом по хорошему поведению и работе с детьми, — цитирует Sport24 Губерниева. — Если серьезно, то Роман может хотеть все что угодно, но он фигура нерукопожатная в российском футболе. «Сатурн» уже обрек себя на позор, а если его еще и в РПЛ позовут, то это будет самое большое позорище из всех позорищ. Он совершил уголовное преступление, если мы это помним. Пусть у людей, которые пристраивают Широкова на работу, зовут его в шоу и берут у него интервью, останется это на совести».

Широков был назначен на пост директора «Сатурна» в марте 2023 года.

Источник: Sport24
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Сатурн
Дмитрий Губерниев
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