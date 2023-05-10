Губерниев: «Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###», ведущими которого являются бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«Насколько мне известно, Слуцкий собрался на Запад. Думаю, там уже расстелили ковровую дорожку для приема. Смотреть шоу Слуцкого невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно. Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование. Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в «Челси», его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов», — цитирует Губерниева Sport24.

Гостями YouTube-шоу Слуцкого и Дзюбы «Ну, так нельзя, ###» становились бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев и экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.