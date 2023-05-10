Петржела считает, что тренерский уровень Семака позволяет ему работать в Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, смог ли бы Сергей Семак продолжить свою карьеру в Европе после работы в петербургском клубе.

«Сейчас, когда Россия проводит СВО, Семаку будет сложно найти работу где-нибудь в Европе. Может быть, только в Венгрии Сергей мог бы продолжить свою тренерскую карьеру. Позволяет ли тренерский уровень Семака работать ему в Европе? Определенно да», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России.