Губерниев: «Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев согласен с Леонидом Слуцким, который считает, что хоккей — локальная история, футбол — глобальная.

«Конечно, я согласен с ним. А как иначе? Биатлон тоже локальная история, лыжи — еще более локальная. Если говорить о волейболе, то нет, потому что количество стран, где в него играют, превышает число тех, где играют в футбол. Баскетбол тоже поборется, хоккей — отчасти в Северной Америке, Европе и России, но не более того.

Если предположить, что наша хоккейная сборная вернется и выиграет Олимпиаду, то люди на улицу не выйдут. Если предположить, что наша футбольная сборная вернется и выиграет чемпионат Европы, то люди выйдут, как и после побед над Нидерландами и над Испанией», — цитирует «РБ Спорт» Губерниева.