Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:06

Гунько: «Фильм о Черенкове в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, как относится к инициативе съемок фильма о бывшем полузащитнике красно-белых Федоре Черенкове.

«Замечательно отношусь. Это легенда московского «Спартака». Фильм в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист и личность. Я конечно видел игру Черенкова, и он меня тренировал, когда я был футболистом. Я думаю, что сейчас есть много людей, которые могут рассказать о нем. Это Сергей Юрьевич Родионов, Ринат Файзрахманович Дасаев, его дочь Настя. Это все близкие люди, которые его знали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гунько.

Также он ответил на вопрос, может ли в фильме быть Валерий Лобановский, как олицетворение главного соперника «Спартака» тех времен.

«Почему нет? В фильме должно быть все то, что сопровождало жизнь футболиста», — добавил экс-защитник.

Ранее сообщалось, что съемки фильма начнутся в июле, а завершатся в сентябре.

Черенков скончался в 2014 году. Он становился трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gunko-lobanovskiy-v-filme-o-cherenkove-pochemu-net
Дмитрий Гунько
Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Умерла певица Тина Тернер
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Минобороны показало видео отражения украинской атаки на корабль «Иван Хурс»
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Ларин вышел из СИЗО