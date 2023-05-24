Гунько: «Фильм о Черенкове в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Гунько рассказал, как относится к инициативе съемок фильма о бывшем полузащитнике красно-белых Федоре Черенкове.

«Замечательно отношусь. Это легенда московского «Спартака». Фильм в любом случае получится интересным, потому что это был выдающийся футболист и личность. Я конечно видел игру Черенкова, и он меня тренировал, когда я был футболистом. Я думаю, что сейчас есть много людей, которые могут рассказать о нем. Это Сергей Юрьевич Родионов, Ринат Файзрахманович Дасаев, его дочь Настя. Это все близкие люди, которые его знали», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гунько.

Также он ответил на вопрос, может ли в фильме быть Валерий Лобановский, как олицетворение главного соперника «Спартака» тех времен.

«Почему нет? В фильме должно быть все то, что сопровождало жизнь футболиста», — добавил экс-защитник.

Ранее сообщалось, что съемки фильма начнутся в июле, а завершатся в сентябре.

Черенков скончался в 2014 году. Он становился трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.