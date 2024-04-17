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Сегодня, 11:28

Гунько считает, что Карпин может вывести «Спартак» на прежний уровень

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает Валерия Карпина самым подходящим кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Любое принятое сейчас решение будет промежуточным. На мой взгляд, человек, который может вывести «Спартак» на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты «Ростова», их игру, изменения в составе, в качестве игроков», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» покинул главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 23 матчей чемпионата России «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-karpin-mozhet-vy-vesti-spartak-na-prezhnij-uroven/
Валерий Карпин
Дмитрий Гунько
ФК Спартак (Москва)
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