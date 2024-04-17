Аршавин: «Сейчас мне интересно все — и работа в «Зените», и телевидение»

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказал мнение о своем будущем.

— На телевидении вы один из главных футбольных экспертов. В «Зените» — заместитель генерального директора по спортивному развитию. Еще учитесь в академии РФС и скоро станете обладателем тренерской лицензии А. Кем себя видите лет через пять?

— Не знаю, как судьба повернется. Сейчас мне интересно все — и работа в «Зените», и телевидение. Что касается тренерской профессии, то сначала надо лицензию получить, а потом уже о каких-то вариантах думать.

Раньше говорил, что тренером себя не вижу. Детским тем более. Но в 2019-м в академии «Зенита» стал помощником Дмитрия Полякова в команде 2004 года рождения, и мне очень понравилось. Классный опыт! Мы еще и трофей успели выиграть — Кубок Санкт-Петербурга.

Порой эфир в студии заканчивался в час ночи, а в 6 утра первым «Сапсаном» я отправлялся из Москвы в Питер, на вокзале брал такси и мчался к пацанам на тренировку. Если бы не испытывал кайфа от работы, конечно, этим бы не занимался, — сказал Аршавин «СЭ».

42-летний Аршавин завершил карьеру в 2019 году. В январе 2022 года он занял пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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