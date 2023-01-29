Гунько: «У Бальде должно быть достаточно мотивации, чтобы помочь «Спартаку»

Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о перспективах нападающего Кейта Бальде в «Спартаке».

«У Бальде должно быть достаточно мотивации, чтобы помочь «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Гунько. — Я смотрю с надеждой и верю в то, что он сможет перевести свою карьеру на другой уровень. Естественно, все последние события не пройдут для футболиста бесследно. Хотя все это может сыграть как в отрицательную сторону, так и в положительную. Хочется верить, что это сыграет в плюс и он попытается проявить себя».

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.