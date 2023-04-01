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Сегодня, 20:16

Гуренко объяснил высокую результативность Дзюбы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко предположил, с чем связана высокая результативность нападающего железнодорожников Артема Дзюбы.

«Мне кажется, что Артем правильно сейчас действует на футбольном поле. То есть, он играет по створу, передвигается по штрафной площади, и на него играет команда, поэтому у Дзюбы такая хорошая результативность. Он правильно начал действовать на поле, перестал сваливаться во фланг, перестал подыгрывать. Может быть, Артем не делает много беговой работы, но полезен вышеперечисленными моментами. Вы знаете, что очень часто у него перепады, а сейчас он находится на пике своей формы», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего за железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, отметился 6 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005068682_veteran_lokomotiva_gurenko_obyyasnil_vyisokuyu_rezultativnost_dzyubyi
Артем Дзюба
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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