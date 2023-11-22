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Сегодня, 17:37

Гусев сравнил игру Карраскаля за «Динамо» и за сборную Колумбии

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника Хорхе Карраскаля за сборную Колумбии и за бело-голубых.

«Не думаю, что Карраскаль по-разному играет в сборной и в клубе. Он везде пытается и хочет играть, просто у нас и в национальной команде разные схемы, разные требования, где-то тяжелее. Сборная и клуб — разные вещи, у нас разные футболисты, разные принципы», — сказал Гусев «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Динамо» 11 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В ноябре сборная Колумбии провела 2 отборочных матча к ЧМ-2026: против Бразилии (2:1) и Парагвая (1:0). Карраскаль принял участие в обеих встречах: в первой он провел на поле 73 минуты, во второй — 17.

Ролан Гусев
Хорхе Карраскаль
Сборная Колумбии по футболу
ФК Динамо (Москва)
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