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Сегодня, 12:22

Хаджи считает, что Каррера вернется в Россию только ради денег

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил перспективы работы Массимо Карреры в ЦСКА или «Зените».

«Каррера не против в будущем приехать в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит»? А сделает ли ему какой-то российский клуб предложение? Если да, то ради Бога, пусть приезжает. Спартаковцы не примут его решение, а Каррере этого не понять. Он поедет в Россию лишь за одним — за деньгами. Ему все равно», — приводит слова Хаджи Sport24.

58-летний итальянский специалист ранее заявил, что с радостью готов вернуться в Россию, как только он сможет выезжать из Италии, причем это не обязательно должен быть «Спартак».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московская команда выиграла чемпионат России и Суперкубок.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-09-khadzhi-karrera-v-tsska-ili-zenite-spartakovtsy-ne-primut-yego-resheniye-on-poyedet-v-rossiyu-za-dengami
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Массимо Каррера
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