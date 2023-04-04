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Сегодня, 17:37

«Хапоэль» из Беэр-Шевы интересуется нападающим «Локомотива» Игнатьевым

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По информации СЭ, израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы проявляет неподдельный интерес к форварду «Локомотива» Ивану Игнатьеву.

У команды серьезная проблема с результативными нападающими, что, скорее всего, и не позволит «Хапоэлю» завоевать чемпионский титул в текущем сезоне.

Накануне зимнего трансферного окна израильские СМИ упоминали об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Эли Швидлер

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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