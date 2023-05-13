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Сегодня, 11:18

Хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит матч 27-го тура чемпионата России против «Зенита». Игра запланирована на 13 мая, начало — в 16.30 мск.

По данным «РБ Спорт», Сперцян не полетел с командой в Санкт-Петербург. Тренерский штаб дал ему время отдохнуть в связи с напряженным графиком.

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.

Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
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