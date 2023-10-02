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Сегодня, 10:59

Хавбек «Крыльев» Салтыков оценил атмосферу на матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков после разгромной победы над «Спартаком» (4:0) в 10-м туре РПЛ рассказал об атмосфере на матче. На встрече присутствовало 23 тысячи зрителей.

— Всю неделю был огромный ажиотаж вокруг матча, клуб выпустил шикарный ролик. Какие ощущения были изнутри команды?

— Да, ролик на самом деле очень классный. Несколько раз его пересматривал. Много болельщиков пришло сегодня, еще не играл при такой поддержке. Когда выходил на поле, были мурашки. Хотелось бы, чтобы каждый раз приходило столько болельщиков. Думаю, мы заслуживаем этого своей игрой. И будем стараться, чтобы их было еще больше, — сказал Салтыков Metaratings.ru.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает 5-е место.

В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-krylya-zasluzhivayut-chtoby-na-kazhdyi-match-prikhodilo-stolko-bolelshikov-290554/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Никита Салтыков
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