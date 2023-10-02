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Сегодня, 10:45

Колосков назвал причину разгромного поражения «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итог матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0). Он отметил, что за игрой самарцев было приятно наблюдать.

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию, реализовать свои моменты. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА на своем поле. Игра состоится 8 октября.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль согласился с тем, что игра с «Крыльями Советов» была худшей за все время его работы в московском клубе.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от красно-синих.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-v-samare-abaskal-oshibsya-s-zamenami-e-to-trenerskoe-porazhenie/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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