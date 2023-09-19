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Сегодня, 11:28

Шалимов: «Файзуллаев здорово вышел с «Крыльями Советов», просто красавчик»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Просто здорово вышел Файзуллаев, просто красавчик. Резкатушник — очень быстрый, резкий, хорошо разворачивается, обрабатывает мяч. Это школа, это уровень. ЦСКА вышел из всех схем и побежал в атаку, организовав творческий бардачок. И «Крылья» просто не знали, что делать. Гол Чалова — результат мастерства как дающего, так и завершающего. Просто класс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 12 очками в 8 матчах.

Форвард &laquo;Локомотива&raquo; Артем Дзюба. «Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка в РПЛ. Рабинер — о топ-событиях тура

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
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23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Урал
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