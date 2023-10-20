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Сегодня, 11:14

Хавбек «Зенита» Мостовой рассказал о своем восстановлении после травмы

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как чувствует себя после травмы.

«Хорошо. Провел контрольную игру против «Кайрата». И очень хорошо, что нога не заболела, да и думал я только об игре, а не о здоровье. На этой неделе готовился, набираю форму. Полностью готов к матчу с «Крыльями Советов», — заявил Мостовой.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 22 октября на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 мск.

Андрей Мостовой
ФК Зенит
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