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Сегодня, 15:39

«Химки» официально отреклись от инвестора Садыгова

Алина Савинова
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Бизнесмен Туфан Садыгов больше не имеет никакого отношения к «Химкам», сообщает ИА REGNUM.

«Информация об аффилированности Туфана Садыгова с АНО «Футбольный клуб «Химки» не соответствует действительности», — говорится в официальном письме подмосковной команды.

Ранее предпринимательница из Калуги заявляла о возможной причастности Садыгова к вымогательству у нее 200 миллионов рублей.

В январе «СЭ» стало известно о том, что бизнесмен может прекратить финансирование подмосковного клуба по окончании текущего сезона.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 19 туров.

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3789483.html
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