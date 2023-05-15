«Химки» продлят соглашение с защитником сборной Казахстана Скворцовым, если останутся в РПЛ

«Химки» продлят соглашение с 23-летним защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым только при сохранении прописки в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в случае вылета «Химок» из РПЛ, Скворцов и ряд других игроков «Химок» будут искать другие варианты продолжения карьеры.

Скворцов перешел в «Химки» из «Турана» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В чемпионате России защитник провел пять матчей без результативных действий.

26 марта 2023 года Скворцов дебютировал за сборную Казахстана в матче квалификации Евро-2024 со сборной Дании (3:2) и провел на поле 56 минут.