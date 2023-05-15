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15 мая, 13:57

«Химки» продлят соглашение с защитником сборной Казахстана Скворцовым, если останутся в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» продлят соглашение с 23-летним защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым только при сохранении прописки в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что в случае вылета «Химок» из РПЛ, Скворцов и ряд других игроков «Химок» будут искать другие варианты продолжения карьеры.

Скворцов перешел в «Химки» из «Турана» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В чемпионате России защитник провел пять матчей без результативных действий.

26 марта 2023 года Скворцов дебютировал за сборную Казахстана в матче квалификации Евро-2024 со сборной Дании (3:2) и провел на поле 56 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/khimki-prodlyat-soglashenie-s-zashitnikom-sbornoi-kazakhstana-skvorcovym-esli-ostanutsya-v-rpl-251153/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Лев Скворцов
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