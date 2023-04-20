Хлестов считает, что Мостовой тренировал бы «Спартак» не хуже Абаскаля

Сегодня, 18:08
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался про потенциал команды Гильермо Абаскаля.
«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль — в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь — а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит. Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» — значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».
«Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 45 очков за 23 игры. Лидирует — «Зенит» (55 очков).