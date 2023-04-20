Петржела считает, что «Зенит» побеждал бы в РПЛ при любом формате турнира

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о возможном изменении формата чемпионата России.

В четверг, 20 апреля, отвечая на вопрос о возможной реформе премьер-лиги, Семак ответил: «Такой вопрос — журналистский и тех людей, которые относятся с предубеждением к нашему клубу. К этому я отношусь одной фразой: терпеть надо с любовью».

«Сложно сказать, интересен ли нынешний формат РПЛ болельщикам. Я думаю, что чемпионат России был интересен еще в мое время. Там не было никаких проблем. «Зенит» будет всегда доминировать в чемпионате России, потому что у этой команды самые лучшие игроки. Из Бразилии есть хорошие. Ни одна команда не может конкурировать с «Зенитом». Все равно, какой будет формат чемпионата», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» становился чемпионом России в четырех предыдущих сезонах. После 23 туров сезона-2022/23 команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 55 очками, отрыв от ближайшего преследователя — «Ростова» — составляет 9 очков.