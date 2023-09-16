Хлусевич — о конкуренции в «Спартаке»: «Не переживайте. Я все равно буду играть»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после матча 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0) оценил конкуренцию в клубе.

— Это нормально. Конкуренция в сильном клубе — это хорошо. Сегодня я играл. Будем смотреть, как будет дальше. Надеюсь, буду дальше играть.

— Разве вы дали повод, чтобы искать вам конкурента?

— Видимо, да. Вы не переживайте. Я все равно буду играть.

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, полузащитник Хесус Медина и нападающий Тео Бонгонда.